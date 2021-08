De smartwatch is ongekend populair

za 07 augustus 2021 10.52 uur

DRACHTEN - In heel ons land, en dus ook in Noordoost-Friesland, is de smartwatch ongekend populair gebleven in 2020 en die trend zet zich voort in 2021. Zowel standaard heren- als dameshorloges zijn steeds vaker een smartwatch. Let er maar eens op in je nabije omgeving. Dat is voor de marketing-experts als een grote verassing gekomen. Eigenlijk leek het erop dat de toename van de verkoop in de loop van 2019 zou stoppen.

In eerste instantie was de doelgroep voor de smartwatch vooral de amateur sporter die aan duursporten deed, zoals hardlopen, fietsen, maar ook schaatsen. Daarbij had het horloge aantrekkingskracht op de jonge generatie, omdat het nu eenmaal veel meer kan dan je hartslag meten of de route voor je bepalen. De huidige extra belangstelling wordt vooral toegeschreven aan iets dat ons leven al enige tijd in belangrijke mate bepaalt: corona.

Toegenomen aandacht voor de gezondheid

​Het is geen nieuw verschijnsel, maar iets dat al speelt sinds het begin van deze eeuw. Hoewel je bepaalde ziekten beslist niet 100% kan voorkomen, beseft toch een steeds groter deel van de bevolking dat de kans op het krijgen van zaken als kanker en hart- en vaatziekten afneemt als de conditie van je lichaam beter is. Dat kan je realiseren door een gezonde leefwijze: gezond en gevarieerd eten, voldoende beweging, weinig alcohol, niet roken en beperken van stress.

Met de opkomst van corona bleek dat ook in dat geval een goede conditie de kans op overleven vergrootte toen de vaccins nog in ontwikkeling waren. Het is uiteraard niet bekend in hoeverre mensen die een smartwatch kopen ook daarna meer gaan bewegen of voor een gezondere levensstijl kiezen. De koop ervan wijst in ieder geval wel op de intentie om vitale signalen van het lichaam in de gaten te kunnen houden. In een tijd dat er zelfs onderzoek wordt gedaan naar de fitste steden in Nederland, is dat helemaal niet zo gek.

Wat kan een smartwatch voor jou betekenen?

Vrijwel iedere smartwatch heeft de mogelijkheid om je hartslag te meten en deze ook vast te leggen over een langere periode. Dat is het middel om te kunnen controleren in hoeverre jouw conditie verbetert en hoe het daarmee staat. Het gaat daarbij om twee zaken. In de eerste plaats welk hartslagritme je kan bereiken bij uiterste inspanning en ten tweede hoe snel je hartslag weer het normale tempo bereikt nadat je de inspanning weer beëindigt.

Veel van de horloges hebben ook een zuurstofsaturatiemeter en dat maakt deze juist in deze tijd erg interessant. Met infraroodlicht kan het percentage zuurstof in het bloed worden gemeten zonder dat daarvoor bloed hoeft te worden afgenomen. Juist deze waarde speelt bij COVID-19 een uitermate belangrijke rol. De ziekte gaat altijd gepaard met een lager percentage zuurstof in het bloed.

Behalve voor je training en gezondheid heeft een smartwatch ook nog vele praktische toepassingen. Vaak zijn dat er te veel om op te noemen. Een routeplanner op basis van satellietontvangst is handig als jij ook wel eens in minder bekend gebied loopt of wandelt. Ook is een smartwatch vaak moeiteloos te koppelen met een smartphone (van hetzelfde merk). Hierdoor kan je ook onderweg berichten ontvangen en kan de smartphone ook een keertje thuisblijven.