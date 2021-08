Bestuurder vlucht na ongeval bij EarnewÃ¢ld

Bestuurder vlucht na ongeval bij Earnewâld

do 05 augustus 2021 22.12 uur

EARNEWâLD - Op de Manjepetswei in Earnewâld is donderdagavond een auto aangetroffen in een sloot. De 57-jarige bestuurder uit de gemeente Tytsjerksteradiel was niet meer bij de auto aanwezig. Omstanders die de auto aantroffen hadden nog wel iemand zien lopen in de richting van het dorp.

Net voor een verhoging in de weg was de bestuurder uit de bocht gevlogen. Via enkele honderden meters berm kwam de VW Golf in de sloot tot stilstand. De man had nog geprobeerd om achteruit te rijden, maar dat hielp niet.

Een echtpaar uit Burgum was verderop in het bos aan het vissen. Toen zij een knal hoorden kwamen zij poolshoogte nemen. Tijdens de rit naar de plek van het ongeval waren ze een man te voet tegen gekomen.

Aanhouding

De ter plaatse gekomen politie is gelijk op zoek gegaan en agenten zouden de man nog op tijd op de weg staande hebben kunnen houden. Daar werd een blaastest gedaan. Hij is aangehouden vanwege het rijden onder invloed. Hij werd meegenomen naar het bureau.

Een berger heeft later op de avond het voertuig uit de sloot getakeld.

