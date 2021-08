Man test positief op drugsgebruik na aanrijding

di 03 augustus 2021 17.06 uur

WESTERGEEST - Een automobilist en een motorrijder uit Zwolle zijn dinsdag met elkaar in botsing gekomen op de Wâlddyk bij Westergeest. Het ongeval vond omstreeks 16.45 uur plaats.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

Been in verband

De motorrijder, die samen op pad was met een motorrijdster, is door het personeel van de ambulance onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zijn been is door het personeel van de ambulance in het verband gezet.

Weg tijdelijk dicht

De bestuurder van de auto en een inzittende hond, kwamen ook met de schrik vrij. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Binnenbocht

Het ongeval gebeurde omdat de automobilist de binnenbocht nam en daarbij in botsing kwam met de motorrijder die vanaf Ee kwam rijden.

Drugsgebruik

De bestuurder van de auto is later door de politie aangehouden vanwege een positieve speekseltest. Hij werd positief getest op het gebruik van amfetamine. Laboratoriumonderzoek moet later uitwijzen of de man daadwerkelijk onder invloed was ten tijde van het ongeval. De man is overgebracht naar het bureau in Dokkum voor een bloedproef.

