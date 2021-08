Voorkom gezondheidsklachten met halfgelaatsmaskers

vr 30 juli 2021 13.04 uur

DRACHTEN - Er is gelukkig steeds meer aandacht voor veilige werkomstandigheden. Het spreekt voor zich dat bescherming van longen en luchtwegen de hoogste prioriteit heeft. Toch gaat er nog weleens wat mis. Dat komt onder andere omdat schade aan de longen pas in een laat stadium wordt opgemerkt.

Pas na langdurige blootstelling ervaart een werknemer klachten en gezondheidsproblemen. In dergelijke situaties is de schade vaak niet meer te herstellen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te zorgen voor adequate bescherming. Halfgelaatsmaskers beschermen medewerkers wanneer ze in omgevingen met suboptimale luchtkwaliteit aanwezig zijn.

Veilig werken wanneer de lucht schadelijke deeltjes bevat

Onze longen zijn behoorlijk gevoelig. Vooral wanneer ze langdurig blootgesteld zijn aan schadelijke stoffen of micro-organismen. Zware metalen, chemische dampen en giftige gassen zijn enkele groepen die de luchtwegen aantasten. Zodra er sprake is van vergevorderde schade, is compleet herstel vaak onmogelijk. Preventie is altijd beter dan genezen. Maar in dit geval is het de enige optie om de gezondheid van medewerkers te garanderen.

Halfgelaatsmaskers bevatten filters om de lucht te zuiveren

Je draag een halfgelaatsmasker op werkplekken waar de lucht rechtstreeks inademen gevaarlijk is. Speciale filters verwijderen gevaarlijke stoffen, deeltjes en micro-organismen voordat je deze inademt. De functie van filters loopt onderling sterk uiteen. Daarom is uitvoerig onderzoek naar de samenstelling van de lucht in de omgeving essentieel. Pas dan weet je welke filters de optimale bescherming bieden.

Filters hebben een beperkte levensduur

Helaas gaan luchtfilters niet oneindig mee. Na verloop van tijd dienen ze vervangen te worden. Het is per filter afhankelijk hoelang ze hun functie uitvoeren. Soms is dat dagen, maar er is ook een grote groep filters die slechts een aantal uren de gewenste werking hebben. Lees daarom altijd goed de instructies en de specificaties. Een andere optie is om het beheer inclusief onderhoud en

controles uit te laten voeren door een expert in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Prettige halfgelaatsmaskers bevorderen het gebruik

Naleving van de regels is lang niet altijd even gemakkelijk. Want veel medewerkers voeren hun taken graag zonder halfgelaatsmasker uit. Gelukkig zijn er inmiddels halfgelaatsmaskers met een laag gewicht. Ze hebben de ideale pasvorm zodat je na verloop van tijd amper merkt dat je een masker op hebt. Hierdoor worden de regels beter nageleefd en wordt een veilige werkomgeving realiteit. Streef naar de hoogst haalbare veiligheid en kies voor halfgelaatsmasker van hoge kwaliteit.