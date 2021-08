Inbreker op heterdaad betrapt dankzij alerte buren

vr 30 juli 2021 10.16 uur

BURGUM - Een inbreker is donderdagnacht door de politie op heterdaad betrapt. De jongeman werd aangehouden op de Hillamaweg in Burgum. De inbreker wilde zijn slag slaan bij mensen die op vakantie waren.



Alerte buurtbewoners hadden de nacht ervoor al iets verdachts gezien en hadden de politie gewaarschuwd. Agenten besloten daarop om te gaan posten in de buurt. Om 2.45 uur wist de politie de woninginbreker te pakken.