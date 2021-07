Wetterskip heeft twee dagen nodig om te pompen

zo 25 juli 2021 20.36 uur

LEEUWARDEN - Het Wetterskip Fryslân zegt nog een tot twee dagen nodig te hebben om al het overtollige water weg te kunnen pompen. Het water wordt afgevoerd vanuit de polders. Er zijn extra pompen ingezet in Reahel en Kuikhorne. De pompen ontlasten de lokale poldergemalen.

"Naar verwachting duurt het op plekken waar extreem veel regen viel, nog zeker 1 tot 2 dagen voor de situatie weer normaal is. We blijven aankomende uren en dagen alert." zo laat het Wetterskip weten.

In de nacht van zaterdag op zondag viel er in korte tijd extreem veel regen in Noardeast-Fryslân. Op sommige plekken zelfs 100 millimeter in 12 uur. Zondagmiddag lag het zwaartepunt van de buien meer westwaarts.

Explosieve regenval

Dijkgraaf Luzette Kroon: "We zien de laatste tijd steeds vaker dergelijke explosieve, lokale regenval. Het is zaak om bewust naar oplossingen te zoeken voor deze enorme toevoer van water die dan ontstaat. Wij zijn als Wetterskip daar volop mee bezig."