Dronken Drachtster scheldt politie uit: klotenmongolen

vr 23 juli 2021 12.10 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (27) die in december 2019 in Appelscha politieagenten beledigde is vrijdag bij verstek veroordeeld tot een boete van 250 euro. De Drachtster had samen met nog iemand anders politieagenten uitgescholden voor “klotenmongolen” en “kankerpolitie”.

Bril agent vernield

De agenten waren afgekomen op een aanrijding. De verdachte had duidelijk veel te diep in het glaasje gekeken. Hij en de andere man werden zelfs handtastelijk en vernielden de bril van een van de agenten. De bril is inmiddels vergoed, maar de boete die de Drachtster kreeg voor de beledigingen was niet betaald.

Schade betaald

Uiteindelijk kwam de man er nog goed van af. Hij had een strafbeschikking van 450 euro in de bus gekregen. Omdat de schade inmiddels was betaald, verzocht de officier van justitie de boete te verlagen naar 250 euro. Dat voorstel nam de rechter over.