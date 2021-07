Motorrijder gewond na botsing met verloren hooibaal

do 22 juli 2021 16.31 uur

SUMAR - De vakantie van een motorrijder is donderdagmiddag abrupt tot een einde gekomen door een aanrijding met een verloren baal hooi. De motorrijder was met twee vrienden aan het toeren toen het omstreeks 15.45 uur misging op de Lânsbuorren tussen Sumar en Eastermar. De drie mannen waren op vakantie in Friesland.

De aanrijding vond plaats toen de motorrijders een trekker met aanhangwagen tegen kwamen. Vlak voordat ze elkaar passeerden viel er een pak hooi van de wagen. Deze kwam op de weg terecht en het slachtoffer kon de baal niet meer ontwijken. Hij kwam ten val en raakte gewond aan zijn been. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is ook ter plaatse gekomen om de aanrijding af te handelen.

FOTONIEUWS