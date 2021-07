Levende bruinvis aangespoeld op Ameland

di 20 juli 2021 09.31 uur

NES (AMELAND) - Op het strand van Ameland is maandagavond een levende bruinvis aangespoeld. Ondanks het feit dat de vinders probeerden het bruinvisje nat te houden in de branding is het korte tijd later overleden.

RTZ & Dierenambulance Ameland is ter plaatse gekomen na een melding. De bruinvis, een kalfje, wordt overgebracht naar de vaste wal en zal later aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht worden onderzocht. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de strandings- en doodsoorzaak.

Bruinvis kalfjes worden geboren in de zomerperiode met een piek in de maanden juni en juli. Een bruinviskalf blijft na de geboorte zes tot negen maanden bij het moederdier.

Klik hier voor tips als je een levende bruinvis aantreft.