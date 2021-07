Jonge stier aan de wandel in Surhuisterveen

za 10 juli 2021 20.06 uur

SURHUISTERVEEN - Een jonge stier ging zaterdagavond aan de wandel in Surhuisterveen. Er werd door de politie een Burgernet-actie op touw gezet zodat agenten de stier konden opsporen.

Aan de Groenling werd de stier op een zeker moment veilig achter een hek geplaatst. Het jonge dier was onrustig en zorgde voor gevaar in de omgeving. De boer is door de politie achterhaald en hij is ter plaatse gekomen.

