Kantoren Loswal 12 Drachten mogen eerst blijven

wo 07 juli 2021 22.34 uur

DRACHTEN - Vier bedrijven mogen in hun kantoor op de Loswal 12 in Drachten blijven zitten totdat de gemeente in september dit jaar het nieuwe beleid voor het bedrijventerrein bespreekt. Smallingerland is al een eind op weg met de nieuwe regels voor bestemmingsplan De Haven, waar de kantoren onder vallen. De huidige situatie wordt bevroren: er worden geen dwangsommen opgelegd en er wordt niet meer gehandhaafd.

Wethouder Robin Hartogh Heys kwam dinsdagavond tijdens Het Debat met die toezegging. Hij deed dat nadat er veel kritiek van raadsleden kwam op het collegevoorstel om niet mee te werken aan een vrijstelling voor de vier ondernemers. Een amendement van ELP, Smallingerlands Belang en CDA om kantoren op het bedrijventerrein toe te staan, werd daarop ingetrokken. Ondernemers die de raadsvergadering online volgden, lieten in een appje aan VVD’er Marco Molhoek weten dat het besluit hen als muziek in de oren klonk.

Wethouder Hartogh Heys zag veel nadelen aan het amendement van de drie partijen kleven. Als besloten wordt om voor Loswal 12 zelfstandige kantoren toe te staan, dan mag van elk gebouw op het bedrijventerrein kantoor worden. "Met een overschot aan kantoren in onze gemeente is dat niet verstandig", hield Hartogh Heijs de raadsleden voor, "Als we het hier toestaan, dan moeten we dat ook op andere bedrijventerreinen doen. Ik maak me ernstige zorgen als we dat gaan doen."

De provincie Fryslân zal volgens de wethouder ook tegen het besluit protesteren. Een argument is dat het Smallingerlandse beleid dan niet in de provinciale kantorenvisie past. "Als die zaak voor de Raad van State wordt gebracht, dan wint de provincie geheid."