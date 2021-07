Kritiek op gemeente na verbod kantoren Loswal

za 03 juli 2021 13.35 uur

DRACHTEN - Smallingerland krijgt van verschillende kanten een fikse tik op de vingers vanwege een verbod op de vestiging van kantoren op bedrijventerrein Loswal in Drachten. De eigenaren van vier bedrijven, die eerder al een dwangsom vanwege hun vermeende illegale vestiging op Loswal 12 hadden gekregen, bestrijden het standpunt van de gemeente.

De eigenaren betogen dat kantoren op het gemengde bedrijventerrein jarenlang zijn gedoogd en zelfs een wethouder via Whatsapp heeft toegezegd dat de kantoren er mochten blijven totdat het nieuwe bestemmingsplan zou worden vastgesteld. Burgemeester en wethouders vinden dat er geen plaats is voor kantoren, want die moeten naar het centrum.

Noodzaak

"Met geen punt, komma of jota wordt de noodzaak van een verbod van kantoren op de Loswal beschreven. Er is geen begin van noodzakelijkheid van een verbod. De gemeenteraad moet die bepaling laten vervallen", oordeelt Wim Eilering, die in Drachten het adviesbureau Retailplan voor ruimtelijke ordening en locatieontwikkeling heeft.

Hij heeft de indruk dat de gemeente "maar wat nieuws heeft bedacht" om kantoren in het centrum van Drachten te sturen. In een nieuw rapport, dat het gemeentelijk beleid moet ondersteunen, staan volgens Eilering "aannames die van geen kanten deugen. Ik vind dit niet kunnen."

Gezonde mix

Op het bedrijventerrein Loswal mogen zich momenteel bedrijven in de categorieën licht tot zwaar zich vestigen en "daar vallen kantoren ook onder", aldus Eilering, "De gemeenteraad moet alsnog motiveren en uitleggen of een kantorenverbod nodig is. Op zo’n bedrijventerrein moet een gezonde mix van bedrijven en kantoren zijn." Volgens hem is een eventueel verbod in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn.

Onzorgvuldig

Advocaat Han de Lange, die namens een aantal eigenaren van kantoren optreedt, noemt het opgevoerde gemeentelijk rapport 'onzorgvuldig'. "De gemeenteraad moet een zorgvuldig besluit nemen en zich daarbij realiseren of de gepresenteerde feiten juist en actueel zijn", aldus De Lange. Het standpunt van burgemeester en wethouders, dat kantoren in het centrum van Drachten van belang zijn, vindt hij 'een feitelijk loze bewering'. Het is volgens hem net andersom: kantoren in het centrum kunnen beter tot woningen worden getransformeerd. "Het is een doelredenering en niet een standpunt in het algemeen belang."

Met de vestiging van kantoren op bedrijventerrein Loswal kan volgens De Lange ook de verpaupering worden tegengegaan. Het pand van de vier bedrijven op Loswal 12 heeft een revitalisatie ondergaan. Een van de eigenaren, Marcel Annema, verbaast zich ook over de handhavingsprocedure van de gemeente. Tweeënhalf jaar geleden vestigden hij en zijn compagnon Marcel Keizer zich op de Loswal 12. Het pand was toen net compleet verbouwd en twee weken na de start stond al een gemeentelijk handhaver op de stoep.

Langslepende kwestie

Marcel Annema: "Op basis van stickers op de voordeur werden we gevraagd om onder last van een dwangsom te vertrekken. Sommigen kantoren zitten er al 25 tot 30 jaar. Wij kregen van de wethouder ook te horen dat het plan aangepast zou worden en mochten blijven zitten. Desondanks kregen we weer een dwangsom opgelegd. De kwestie sleept zich nu al jaren voort. We voelen ons op straat gezet."

De gemeenteraad bespreekt dinsdag 6 juli het verzoek om de bepaling in het bestemmingsplan te schrappen. Mocht de gemeenteraad toch anders beslissen dan kunnen de indieners ervan eventueel naar de Raad van State om daar hun gelijk te halen.