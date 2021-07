16-jarige gepakt met mes, wiet en bivakmuts

do 01 juli 2021 22.31 uur

DRACHTEN - Naar aanleiding van een overlastmelding heeft de politie in Drachten donderdagavond een groep jeugd gecontroleerd. Een 16-jarige jongen kon geen identiteitsbewijs tonen. Hierop hebben de agenten een zogenaamde identiteitsfouillering gedaan. Ze vonden geen identiteitsbewijs, maar wel een mes, een bivakmuts en 9 gram wiet.

De jongen is vervolgens aangehouden voor verboden wapenbezit. De combinatie van een mes met een bivakmuts is niet toegestaan. De officier van justitie gaat bepalen wat de boete wordt voor het verboden wapen bezit. In ieder geval krijgt hij een boete van €100,- voor het niet kunnen tonen van een ID. De wiet zal worden vernietigd.

De ouders van de 16-jarige hebben hem opgehaald. Daarbij kregen zij de mededeling dat er een zorgmelding zal worden opgemaakt. Dit houdt in dat er zal worden beoordeeld of de jongen hulpverlening nodig heeft. Dit om herhaling te voorkomen.