Ruim 42% minder reizigers in 2020 in Friesland

di 29 juni 2021 14.52 uur

LEEUWARDEN - Zo'n 9 miljoen reizigers hebben vorig jaar in Friesland gebruik gemaakt van de regionale trein of bus. Dat is door de gevolgen van de coronacrisis ruim 42 procent minder dan in 2019. Over het jaar genomen dik 4% minder in- en uitstappers bij de bus en bijna 47% minder bij de trein. Dat blijkt uit de gegevens uit het jaarverslag over het openbaar vervoer in Friesland in 2020. Hoewel er door de coronacrisis fors minder gereisd is, is de dienstregeling in 2020 nauwelijks aangepast met uitzondering van collegeliners en buurtbussen.



Het zwartrijden nam in 2020 toe omdat reizigers vanwege de coronaregels tijdelijk alleen achterin konden instappen. Daarnaast leidde het aanspreken van reizigers op het niet dragen van een mondkapje tot ongewenst gedrag jegens personeel. Sinds het inbouwen van kuchschermen in de bussen neemt het zwartrijden af. Reizigers hebben weer de mogelijkheid om alsnog een vervoerbewijs aan te schaffen.