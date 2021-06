Twee jongens gepakt na overval op tankstation

zo 20 juni 2021 21.00 uur

BEETSTERZWAAG - Twee jonge overvallers zijn zondagavond binnen een half uur door de politie opgepakt nadat ze een overval hadden gepleegd op het tankstation aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. De overval vond omstreeks 20.40 uur plaats.

De twee overvallers bedreigden een medewerkster met een keukenmes en ze maakten een geldbedrag buit. Na de overval sloegen ze te voet op de vlucht in het bos tegenover het tankstation. Beide overvallers droegen bivakmutsen en ze waren zwart gekleed ten tijde van de overval.

Zoekactie

Er werd door de politie gelijk met meerdere eenheden een grote zoekactie op touw gezet rondom het bosgebied. Overal stonden agenten en één agent is nog op de fiets op zoek gegaan. Dankzij een alerte getuige kwam de zoektocht in een stroomversnelling.

Op de fiets

De getuige uit Drachten had twee verdachte jongemannen zien fietsen op de weg richting Drachten. Hij vond dat de twee zich vreemd gedroegen en ze waren heel alert op voorbijgangers. Hij informeerde even later bij een agent bij Beetsterzwaag over wat er precies aan de hand was. De getuige is daarop met een agent in de auto gestapt richting Het Zuid.

Zwarte weduwe

De twee jonge verdachten werden even later omstreeks 21.15 uur staande gehouden op Het Zuid. De twee waren op dat moment op een zwarte weduwe onderweg naar Drachten. De buit werd bij de jongens aangetroffen. Het keukenmes hadden ze niet bij zich. De vluchtfiets hadden de twee mogelijk ergens in het bos klaar staan.

Zoektocht in bos

Terwijl de jongens zijn overgebracht naar het politiebureau zijn de hondengeleiders opnieuw begonnen met zoeken in het bos. De politiehond sloeg op een zeker moment aan bij een bruggetje. Onder dit bruggetje in het water werd een zwarte tas aangetroffen.

De forensische opsporing is bij het vallen van de nacht ter plaatse gekomen om deze tas veilig te stellen. De tas is meegenomen voor onderzoek. Of het mes in de tas zit, is onbekend.

FOTONIEUWS