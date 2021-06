Zes rijbewijzen ingevorderd op A7 bij Drachten

za 19 juni 2021 09.50 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdag zesmaal een rijbewijs ingevorderd op de snelweg A7 bij Drachten. Ze reden allemaal veel te hard langs wegwerkzaamheden.

De controles werden gehouden ten zuiden van Drachten op het stuk waar een snelheidsbeperking van 70 km/u geldt vanwege wegwerkzaamheden. Alle automobilisten reden meer dan 50 km/u te hard. Eén beginnend bestuurder maakte het wel heel bont, hij werd gemeten met 166 km/u. Na correctie was dit een 90 km/u overschrijding.

"Hoewel het misschien lijkt voor sommigen dat er niets gaande is en niet gewerkt wordt, er is een bijzondere wegsituatie." zo laat de politie weten. "Tussen rijstrook 2 je de vluchtstrook zijn barriers geplaatst en bij Drachten-Centrum is de invoegstrook verkort en moet men invoegen via de vluchtstrook. Zij kunnen soms niet voldoende snelheid maken."