Drijvend zonnepark met 33.648 panelen aangesloten

za 24 april 2021 18.54 uur

NIJ BEETS - Het drijvende zonnepark op de zandwinplas bij Nij Beets is sindskort volledig aangesloten op het net. Het zonnepark heeft 33.648 zonnepanelen en levert groene stroom aan zo'n 4000 huishoudens. Het park werd in 2020 aangelegd door GroenLeven en Van der Wiel BV.

GroenLeven en de betrokken partijen vinden het belangrijk dat mens, natuur en maatschappij mee kunnen groeien en profiteren van de duurzame ontwikkelingen van de regio. Daarom is een gebiedsfonds opgericht voor de regio, waaraan GroenLeven een financiële bijdrage

levert. Afgelopen week werd de bijdrage (onbekend om hoeveel euro het gaat, red.) overhandigd aan het gebiedsfonds, dat wordt bestuurd door inwoners van Nij Beets.

Het fonds zal worden gebruikt voor sociaal maatschappelijke doeleinden, duurzaamheidsprojecten of samenlevingsactiviteiten in de omgeving van Nij Beets. Gerke Bergsma, voorzitter van het bestuur van het gebiedsfonds: "Als bestuur van het gebiedsfonds en daarmee het dorp zijn we blij met deze financiële bijdrage. We hopen met dit geld de komende jaren een mooie bijdrage te leveren aan de duurzame leefbaarheid in het dorp!"