Kopstaart-botsing in Burdaard

za 24 april 2021 13.26 uur

BURDAARD - Twee auto's zijn zaterdag met elkaar in botsing gekomen op de Hikkaarderdyk in Burdaard. De voorste automobilist wilde links afslaan naar het tankstation aan It Spyk. De andere automobilist zag dit te laat. Een aanrijding was het gevolg.

De bestuurder probeerde nog uit te wijken en raakte daarbij een lantaarnpaal. De auto eindigde op de slootskant. Meerdere hulpdiensten werden om 12.34 uur opgeroepen voor het ongeval. Alle betrokkenen kwamen uiteindelijk met de schrik vrij.

