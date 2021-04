Plan: Lauwersseewei wordt 80 km weg

do 22 april 2021 14.15 uur

DAMWâLD - De Lauwersseewei tussen Dokkum en de Trynwâlden wordt mogelijk afgewaardeerd tot een 80 km weg. Dat is het plan van de provincie Fryslân. De aanleg van de Centrale As heeft ervoor gezorgd dat Dokkum een alternatieve ontsluiting heeft met Leeuwarden waarbij het autoverkeer niet door de dorpen Gytsjerk en Oentsjerk hoeft te rijden.

De consequentie van de afwaardering is wel dat de weg ook gebruikt mag gaan worden door landbouwverkeer. Het gemeentebestuur van Dantumadiel laat weten dat zij positief is over het plan maar kritisch kijken naar de maatregelen die genomen worden aangaande het verlagen van de snelheid.

"Er moet voorkomen worden dat het snelheidsverschil tussen landbouw- en normaal verkeer te groot wordt. Daarnaast is er ook een risico dat de Burdaarderstrjitwei en de doorgaande weg in Damwâld sluiproutes worden als landbouwverkeer toegelaten wordt op de Lauwersseewei." aldus het college van B&W.