Gaslek aan Suderom in Boornbergum

ma 19 april 2021 17.59 uur

BOORNBERGUM - De brandweer van Drachten moest maandag om 17.29 uur uitrukken voor een gaslekkage in Boornbergum. Eenmaal ter plaatse gekomen, werd duidelijk dat er een gaslek was ontstaan bij een woning aan de Suderom. Het gaslek is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden.

De brandweer heeft de situatie veilig gesteld in afwachting van definitieve reparatie van het lek.

