Restvaccins voor kwetsbare patiënten van huisartsen

ma 19 april 2021 15.52 uur

LEEUWARDEN - Om de restvaccins tegen corona aan het einde van de dag zo goed mogelijk in te zetten, gaat GGD Fryslân deze gebruiken voor schrijnende gevallen die door huisartsen zijn aangedragen. Deze kwetsbaren kunnen een oproep krijgen om 's avonds een prik te halen. Dagelijks zijn er in Friesland maximaal zo'n twintig restvaccins beschikbaar.

Afgelopen week hebben alle huisartsen een brief met uitleg gekregen en het verzoek een lijstje met vijf van hun meest schrijnende gevallen in hun patiëntenbestand bij de GGD aan te leveren. GGD Fryslân gaat deze lijsten nu bundelen en gebruiken. Het gaat om mobiele kwetsbaren die zelf naar een vaccinatielocatie kunnen gaan. De huisarts draagt hen zelf voor, het heeft geen zin de GGD of de huisarts hierover te bellen, zo laat de GGD weten.

Mensen die te horen hebben gekregen dat ze voor een restvaccin in aanmerking komen, moeten tussen 19.00 en 20.30 uur bereikbaar zijn. Zij krijgt een telefoontje als er vaccin over is. Dit gaat op leeftijd: oudsten het eerst. Op deze manier hoopt de GGD zeer kwetsbaren in Fryslân te vaccineren, die in de reguliere vaccinatiestrategie van het ministerie nog (lang) niet aan de beurt zijn. Daarmee komen de restvaccins ook terecht waar het nu écht hard nodig is. Er is geen keuze in het type vaccin.

Voor de restvaccins komen conform het landelijk beleid ook nog steeds GGD-medewerkers in aanmerking die werken op de vaccinatielocatie, daar direct cliëntcontact hebben en dicht op het vaccinatieproces staan.

Landelijk beleid

De minister van Volksgezondheid heeft de verantwoordelijkheid hoe om te gaan met het surplus aan vaccin vorige week deels bij de lokale GGD’en neergelegd. Dit besluit betekent een wijziging van het eerdere beleid. Met de keuze om een wachtlijst met schrijnende gevallen te hanteren, wijkt ook GGD Fryslân af van dit eerdere landelijke beleid.