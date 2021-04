Vrachtwagen eindigt op talud ovonde

za 17 april 2021 07.46 uur

HURDEGARYP - Een vrachtwagen/bestelbus is zaterdagochtend door onbekende oorzaak op het talud beland in de ovonde bij Hurdegaryp. De hulpdiensten werden omstreeks 7.12 uur opgeroepen voor het ongeval. Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder had zelf het voertuig al verlaten. Hij is uit voorzorg wel overgebracht naar het ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeval is onbekend. De man reed over de rondweg van Hurdegaryp en is daarna bij de ovonde naar beneden gekomen. Een berger is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om de bestelbus te bergen. Deze werd omstreeks 9.00 uur naar boven getrokken.

Het verkeer ondervond lichte hinder van het ongeval. Auto's richting Drachten konden via de ovonde niet de Centrale As oprijden (vanaf Quatrebras).

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat een bestuurder vanaf de ovonde 'naar beneden' rijdt. In 2017 reed een man uit Buitenpost naar beneden en kwam met zijn voertuig op de kop op de Centrale As terecht. De provincie Fryslân plaatste daarna tijdelijk bigbags om een veilige situatie te creëren. Later zijn er extra borden geplaatst.

