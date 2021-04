Veerboten Wagenborg voeren ondanks stroomstoring door

vr 16 april 2021 16.50 uur

NES (AMELAND) - De veerboten van Wagenborg ondervonden vrijdag weinig hinder van de stroomstoring die Ameland aan het begin van de middag trof. De tickets werden handmatig met uitgeprinte lijsten afgehandeld waardoor de veerboot vanaf Ameland niet veel vertraging opliep. Wel was de klantenservice slecht bereikbaar.

Bij de brandweerkazernes in Nes en Hollum stond de brandweer (en andere hulpdiensten) paraat voor eventuele uitrukken. Tijdens de stroomstoring was mobiele telefonie (en internet) heel slecht mogelijk. Doordat de hulpdiensten zich op zichtbare plekken hadden opgesteld op het eiland, waren ze toch bereikbaar voor spoedgevallen. De stroomstoring ontstond omstreeks 14.15 uur en was twee uur later weer verholpen. De oorzaak is onbekend.

Op het moment dat de stroom weer op het net kwam (om 15.52 uur) arriveerde net de veerboot in de haven van Nes. Door de stroomstoring onstonden er problemen met de bruggen. De boot van 16.00 uur vanaf Ameland liep precies drie kwartier vertraging op.

