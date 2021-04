Burgemeester Kramer sluit drugspand in Hallum

vr 16 april 2021 16.04 uur

HALLUM - Burgemeester Kramer heeft op vrijdag een woning aan de Goslinghastraat in Hallum gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor de periode van drie maanden.

Op 4 maart 2021 werd bij een politie-inval in de woning een hennepkwekerij met 396 planten aangetroffen. "Dizze wenning wie fierhinne folslein ynrjochte as himpkwekerij. Dat fyn ik net te akseptearen. Njonken in strafrjochtlike oanpak troch plysje en justysje, is in stevige, bestjoerlike oanpak ek nedich om ditsoarte fan problemen tsjin te gean", aldus Kramer.

Het doel van de tijdelijke sluiting van de woning is de bestrijding van drugshandel en het einde maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit de woning. Drie maanden lang zijn de deuren en ramen van de woning verzegeld.