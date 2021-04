Vrachtwagenchauffeur valt collega aan: schade betalen

vr 16 april 2021 15.30 uur

LEEUWARDEN - Diep teleurgesteld over het feit dat hij was ontslagen door zijn werkgever, een transportbedrijf uit Burgum, vloog een inwoner van Stroobos (38) eind augustus vorig jaar een collega-chauffeur aan. Donderdag moest de man voor de rechter verschijnen.

Collega bij de nek gegrepen

Politierechter Monique Dijkstra liet de Stroobosser vrijdag op de zitting de camerabeelden van het incident nog even zien. "Ik vind dit er heel ernstig uitzien", merkte de rechter op. De verdachte greep zijn collega bij de nek op het moment dat die zijn spullen in de vrachtauto deed. De Stroobosser werkte de andere chauffeur naar de grond en trok hem een stukje over het asfalt.

ADHD en ADD

Dat hij het met eigen ogen zag, maakte ook indruk op de verdachte. "Dit is ernstig genoeg, ik heb er berouw van", zei de man. Hij was zwaar uit zijn hum geraakt door het onverwachte ontslag. In eerste instantie kon hij goed met de collega, ze deelden een vrachtwagen, maar gaandeweg bekoelde de relatie. De verdachte had een gesprek aangevraagd met de directie, maar voor het zo ver kwam kreeg hij ontslag. Behalve dat hij boos en teleurgesteld was, had zijn reactie ook te maken met zijn ADHD en ADD, meldde de Stroobosser.

Nooit "sorry" gezegd

Zijn (ex-) collega heeft een tijdje niet kunnen werken. De man was raar op zijn arm terechtgekomen en ook behoorlijk geschrokken. Op de zitting zei hij dat het voorval veel impact heeft gehad. Het ergste vond hij nog dat de verdachte nooit "sorry" heeft gezegd. De man claimde de kosten voor twee nieuwe brillen, een vernielde mobiel en besmeurde kleding. En hij vroeg 500 euro smartengeld.

"Een laffe aanval"

Hij sprak van "een laffe aanval", die vanuit het niets kwam. "Ik wist niet dat hij ontslag had gekregen", merkte het slachtoffer op. Officier van justitie Bas Rademachter legde het zwaartepunt bij de schadevergoeding, die moest betaald worden. In totaal ging het om ruim 1100 euro. De officier eiste een voorwaardelijke werkstraf van 30 uur. Daar ging de rechter in mee. Dijkstra had de indruk dat de Stroobosser zelf ook wel inzag dat hij fout was geweest. "Maar u moet dit gewoon niet doen", waarschuwde de rechter.