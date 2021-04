Ook in 2021 geen Gondelvaart op wielen

vr 16 april 2021 12.54 uur

DROGEHAM - In overleg binnen het stichtingsbestuur van de Gondelvaart op Wielen en met de buurten en groepen is besloten dat de Gondelvaart op wielen op 17 en 18 september 2021 niet doorgaat. Ook dit jaar is het voor de organisatie en bouwers niet mogelijk om het evenement door te laten gaan.

'Wij zijn als bestuur er wel van overtuigd dat er veel mogelijk is in september, echter de voorbereidingen die de buurten en groepen moeten treffen om te bouwen kunnen nu niet verantwoord plaatsvinden waardoor we gisteravond deze beslissing samen hebben genomen” aldus voorzitter Jellie Hamstra. “Daarnaast zijn er nog veel zaken onduidelijk rondom het organiseren van ons evenement met betrekking tot de wet en regelgeving in relatie tot het coronavirus. Het risico, zowel als het gaat om onze gezondheid, maar ook het financiële risico is te groot”

De Gondelvaart op Wielen is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap, het is een evenement dat verbindt en waar gezelligheid bij hoort. Echter de organisatie heeft ook veel geleerd van deze tijd. Waarin vorig jaar er een alternatief programma is neergezet met Plaatselijk Belang en MEYD gaan ze over naar op andere invulling. In de week van de gondelvaart op wielen, die gedompeld zal worden in een feestweek met allerlei activiteiten, zal zeker de dahlia niet ontbreken.

De buurten en groepen zijn enthousiast om mee te werken aan een alternatief scenario, “Eén jaar niks bouwen dat kunnen we nog wel hebben als dorp, maar nog een jaar stil zitten dat zit er voor dit dorp niet in, dus we gaan kijken naar de mogelijkheden om het Plan B ook fantastisch neer te zetten”



Deze mededeling was één die ze uiteraard liever niet hadden gedaan, doch met vertrouwen naar toch een beetje het corso gevoel voor dit jaar en voor 100% naar een “normale” gondelvaart op wielen voor volgend jaar.

De 51ste editie wordt doorgeschoven naar 2022.