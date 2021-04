Auto in beslag genomen na opgeven valse naam

vr 16 april 2021 09.56 uur

DRACHTEN - Op De Meer in Drachten is donderdagmiddag heeft de politie donderdagmiddag een voertuig in beslag genomen. De 25-jarige bestuurder uit Drachten is ook aangehouden. Hij werd staandegehouden vanwege het ontbreken van een linkerbuitenspiegel.

De Drachtster zei dat hij geen legitimatiebewijs bij zich had en gaf hij een valse naam op. Toen hij hoorde dat hij werd aangehouden probeerde de man te vluchten. Omdat er inmiddels genoeg politie ter plaatse was kwam hij niet ver. Daarna is hij overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek en verhoor.

In overleg met een officier van justitie is de auto van de man in beslag genomen en weggesleept. Dit omdat de man reed met een ongeldig verklaard rijbewijs en eerdere opgemaakte processen-verbaal aangaande het rijgedrag van de verdachte.

Tegen de man gaat proces-verbaal opgemaakt worden voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs, opgeven valse naam en het ontbreken van een linker buitenspiegel.