Auto over de kop bij ongeval op Skieding

di 13 april 2021 19.38 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een auto is dinsdagavond op de kop beland bij een ongeval op het kruispunt van de Skieding met de Leidyk bij Drachtstercompagnie. Een ander voertuig heeft ook aanzienlijke schade. De bestuurder in de Peugeot kwam vanaf de Leidyk en stak zonder voorrang de Skieding. Een aanrijding met de rode auto was het gevolg.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de betrokkenen te onderzoeken. De bestuurder van de Peugeot is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De weg is gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.

FOTONIEUWS