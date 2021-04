Verdachten drugslab Wânswert (nog) niet naar huis

do 08 april 2021 16.00 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft het voorarrest verlengd van twee verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de productie van de synthetische drug crystal meth in een boerderij aan de Wirdsterterp in Wânswert. Het gaat om een 48-jarige Amsterdammer en een 64-jarige inwoner van Almere.

Waarde van vier miljoen euro

Het lab in Wânswert werd in februari vorig jaar opgerold, de politie vond een grote hoeveelheid synthetische drugs en chemicaliën. De verdachten werden acht maanden later opgepakt, toen de politie een inval deed in een drugslab in het Groningse Lucaswolde.

Lab in afgelegen boerderij

Bij die inval werden vier mannen aangehouden, waaronder de Amsterdammer, de man uit Almere en de eigenaar van het pand, een 54-jarige Groninger. Het drugslab in Wânswert zat in een afgelegen boerderij, aan de Wirdsterterp. Na een aantal tips startte de politie met een onderzoek, waarna in de nacht van 12 op 13 februari een inval volgde.

DNA van verdachte aangetroffen

Er werd een grote hoeveelheid crystal meth (methamfetamine) aangetroffen met een straatwaarde van zo’n vier miljoen euro. Van de Amsterdammer zijn DNA-sporen aangetroffen in het drugslab in Wânswert, op een gezichtsmasker en een drinkbeker. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de Amsterdammer in beide labs degene geweest die betrokken was bij de productie van de drugs.

Reclassering moet schorsingsvoorwaarden onderzoeken

De Amsterdammer was donderdag de enige die naar de rechtbank was gekomen, zijn collega-verdachten kwamen niet naar de zitting. De kans bestaat dat de man de inhoudelijke behandeling binnenkort in vrijheid mag afwachten. De reclassering krijgt opdracht te onderzoeken welke voorwaarden aan een eventuele schorsing van de voorlopige hechtenis verbonden moeten worden. Daarbij hoort ook de mogelijkheid van elektronisch toezicht (enkelband). De inhoudelijke behandeling staat gepland voor eind juni.