Pilot met breedtesport in Gorredijk

di 06 april 2021 18.26 uur

GORREDIJK - In april zullen op veel plekken in Nederland een aantal pilots met testbewijzen worden gedaan met bijeenkomsten. Van culturele activiteiten tot sportevenement. Een van deze pilots zal worden gedaan in Gorredijk.

Op zaterdag 24 april wordt er een korfbal seniorentoernooi georganiseerd. Daarbij mogen 120 mensen deelnemen. De deelnemers moeten aan kunnen tonen dat zij op dat moment geen corona hebben. Hiervoor moeten zij een negatieve coronatest kunnen overhandigen.