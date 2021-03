Gaskraan gaat mogelijk nog meer open rondom Burgum

ma 29 maart 2021 15.37 uur

BURGUM - De gaswinning rondom Burgum gaat de komende jaren toenemen. Vermilion wil 11,5 miljard kuub extra gas tot 2050 uit de grond halen, zo meldt de Leeuwarder Courant. In 2019 werd het gasveld aan de Nieuwstad geoptimaliseerd voor een betere gaswinning. Deze gaswinning wordt de komende jaren uitgebreid. Tytsjerksteradiel is faliekant tegen.

Doordat de gaskraan in Groningen langzaam dichtgedraaid wordt, moet het gas elders uit de grond komen. Het bestaande winningsplan moet hiervoor uitgebreid worden. Als de minister akkoord gaat met de verlenging tot 2050, krijgt Vermilion de langstlopende gasvergunning in Friesland tot nu toe. Naast kans op aardbevingen veroorzaakt de gaswinning ook bodemdaling. De landelijke overheid gaat uiteindelijk over het besluit of Vermilion de gaswinning mag uitbreiden.