Spaanse trucker in botsing met pakketbezorger

ma 29 maart 2021 10.10 uur

TWIJZEL - Door een voorrangsfout kwamen maandag een vrachtwagen en een pakketbezorger met elkaar in botsing in Twijzel. Het ongeval vond omstreeks 9.25 uur plaats op de Optwizel (N355). De chauffeur verzuimde voorrang te verlenen aan de pakketbezorger die vanaf de Piterpôlle kwam. Een aanrijding was het gevolg.

Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse. De pakketbezorger is onderzocht door het ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De twee chauffeurs zijn daarna aan de slag gegaan om de schade af te handelen. Het verkeer ondervond enige hinder van het ongeval.

