1 jaar cel voor steken met kapotte whiskyfles

do 25 maart 2021 13.39 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige inwoner van Drachten die begin oktober 2019 een toen 18-jarige Heerenveen-supporter uit Surhuisterveen met een kapotgeslagen whiskyfles in het gezicht stak, is donderdag bij verstek veroordeeld tot de hoogste straf die een politierechter mag uitdelen: één jaar cel.

Heerenveen gewonnen

De mishandeling vond plaats op het Knobelsdorffplein in Drachten, waar het slachtoffer om een uur of 12 's nachts met een paar maten op een taxi stond te wachten. De groep was naar de wedstrijd Heerenveen – PEC Zwolle geweest. De stemming was uitgelaten, Heerenveen had met 1-0 gewonnen. De groep kreeg woorden met een paar donkere mannen. Volgens hun zouden er racistische dingen zijn geroepen, waarna het tot een confrontatie kwam.

Plastisch chirurg twee uur bezig

Over en weer vielen rake klappen, tot iemand een fles Jack Daniels kapot sloeg en met de afgebroken flessenhals uithaalde. De Feanster liep twee snijwonden in het gezicht op. “De wang lag helemaal open”, merkte officier van justitie Nine Tromp op. Het slachtoffer werd door het ziekenhuis in Drachten doorgestuurd naar het MCL in Leeuwarden om de wond te laten hechten. De plastisch chirurg is er twee uur mee bezig geweest.

Afgebroken flessenhals

De verdachte ontkende indertijd dat hij met de fles had geslagen, hij had alleen het geluid van brekend glas gehoord. Getuigen hadden gezien dat hij de fles op de grond kapot had geslagen, waarna hij met de afgebroken flessenhals had uitgehaald. Het slachtoffer liep twee ontsierende littekens in het gezicht op. Hij claimde 4500 euro smartengeld.

Met onbekende bestemming vertrokken

Dat bedrag werd toegewezen plus ruim 1000 euro voor onder meer het eigen risico van de zorgverzekering en tandartskosten. Er waren ook nog twee voortanden afgebroken. Rechter Noorman sprak van “een heel heftig feit”. De verdachte verscheen niet op de zitting, de man schijnt met onbekende bestemming vertrokken te zijn.