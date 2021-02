Man (58) aangehouden voor inbraak in Nij Smellinghe

vr 19 februari 2021 17.18 uur

DRACHTEN - Het ziekenhuis Nij Smellinghe is in de nacht van woensdagavond op donderdagmorgen slachtoffer geworden van een inbraak in meerdere ruimtes.

Het ziekenhuis aan het Compagnonsplein werd aldus een woordvoerder van het ziekenhuis getroffen door de dader(s) die op meerdere locaties vernielingen pleegde aan de deurposten. De eenvoudige vernieling zou onder andere bij de Raad van Bestuur en de Technische Dienst verricht zijn.

De politie kwam ter plaatse om de aanwezige sporen veilig te stellen en de camerabeelden te bekijken. Volgens de woordvoerder is er volgens een eerste inventarisatie niets meegenomen, wel zijn er diverse vernielingen aan de deurposten gepleegd met de intentie om de ruimtes binnen te dringen. De woordvoerder van Nij Smellinghe kon niet bevestigen of het ziekenhuis aangifte heeft gedaan van de situatie.

De politie wist vrijdag een 58-jarige man zonder vaste woon of verblijfsplaats aan te houden. De politie kan niet vermelden of de man werkzaam is binnen het ziekenhuis. De man is ingesloten en zal worden verhoord.