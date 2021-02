Gemeentelijke websites in nieuw jasje

ma 15 februari 2021 09.55 uur

BURGUM - De gemeentelijke websites van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn in een nieuw jasje gestopt. "De oude websites waren op technisch vlak sterk verouderd en het uiterlijk sloot niet meer aan op de huidige wensen en standaarden." aldus de gemeenten. Met het nieuwe CMS kunnen de sites zelfstandig worden onderhouden. "Daarnaast hebben wij een aantal andere, specifieke functionaliteiten bij deze leverancier afgenomen, zoals Geo (een diensten- en productencatalogus) en een loket om vragen te kunnen beantwoorden van onze inwoners en bedrijven."

Per gemeente wordt jaarlijks 11.500 euro betaald voor het CMS. Er zijn nu ook meer (technische) mogelijkheden om in te spelen op de dynamiek en actualiteit van de gemeenten. "De transformatie valt niet te missen: de zoekmachine, de toptaken en het hoofdmenu staan nu op de homepagina centraal. De nieuwe vormgeving biedt de bezoeker meer rust en overzicht in het kiezen van zijn of haar volgende stap."

Verbeterde zoekmachine

De zoekmachine maakt het nu makkelijker om te vinden wat de bezoeker zoekt. Zo worden bijvoorbeeld tijdens het intypen van een zoekopdracht al resultaten getoond. Dat scheelt onnodig klikken. "Tegelijkertijd is er meer invloed op hoe onze pagina’s worden gevonden op externe zoeksites als Google en Bing."

Nieuw hoofdmenu

Het hoofdmenu is voor bezoekers een belangrijk middel om de website te navigeren en te vinden waarnaar ze op zoek zijn. De oude websites waren op hoofdniveau onderverdeeld in 'Inwoners' en 'Bestuur en organisatie'. Het waren te brede onderwerpen, met name die van 'Inwoners': het gaf te weinig duiding over wat de bezoeker er kon vinden. De komst van de vernieuwde websites was hét moment om deze aanpak te herzien.

Er is gekozen om de grote diversiteit aan gemeentelijke pagina's te categoriseren in vijf thema’s: 'Wonen en leven', 'Zorg en inkomen', 'Ondernemen', 'Over de gemeente' en 'Contact'. "Het zijn thema's waar onze inwoners vaak mee te maken hebben in hun eigen leven of in het contact met de gemeente. In de ontwerpfase hebben we een gebruikersonderzoek uitgevoerd met overwegend positieve resultaten."