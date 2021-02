Vliegtuigje neergestort bij Kornhorn, piloot overleden

za 13 februari 2021 15.28 uur

KORNHORN - Een sportvliegtuigje is zaterdag neergestort bij Kornhorn. Bij het ongeval is de 75-jarige piloot uit Kornhorn om het leven gekomen. De politie kreeg om 15.10 uur de eerste melding van het ongeval. De hulpdiensten kwamen daarop ter plaatse waaronder politie, brandweer, ambulance en de traumaheli.

Bij aankomst van de hulpdiensten stond het vliegtuig in brand. De brandweer van Grootegast heeft de brand geblust. Het ongeval gebeurde aan de Noordwijkerweg in Kornhorn. Volgens getuigen vloog het vliegtuig al heel laag. Een boom langs de weg werd geraakt en na het ongeval bleef een onderdeel van het vliegtuig in de boom hangen.

