Vers pak sneeuw langs de Waddenkust en op de eilanden

wo 10 februari 2021 14.03 uur

HOLWERD - Op sommige plekken langs de Friese Waddenkust en op de eilanden is woensdag een nieuw pak sneeuw gevallen. Zo is ook het geval in Holwerd. Bekijk de beelden in het fotonieuws.

FOTONIEUWS