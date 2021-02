Harkemaster vrijgesproken van mishandeling nicht

vr 05 februari 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Harkema is vrijgesproken van de (zware) mishandeling van zijn nicht. De Harkemaster moest zich vrijdag bij de politierechter melden omdat hij op 27 juli 2019 op het terras van een café in zijn woonplaats zijn nicht keihard in het gezicht zou hebben geslagen, met als gevolg een gebroken neus, een gebroken kaak en een afgebroken tand. Op de achtergrond speelde een langslepend familieconflict.

Dreun in het gezicht

Neef en nicht troffen elkaar bij toeval en raakten in gesprek. Het slachtoffer had verklaard dat haar neef haar op een gegeven moment, vanuit het niets, een keiharde dreun in het gezicht had gegeven. Ze was even het bewustzijn verloren. De verdachte kwam met een heel ander verhaal: volgens hem escaleerde het gesprek, waarop zijn nicht “flipte” en hem plotsklaps met een drinkglas in het gezicht had geslagen.

Getuigen bevestigden lezing verdachte

Vlak daarna had de vrouw nog een glas naar hem gegooid. Hij had bij de eerste klap zijn armen omhoog gedaan, om af te weren. Hij kon de verwondingen niet anders verklaren dan dat hij zijn nicht met zijn elleboog moet hebben geraakt. Zijn lezing werd door verschillende getuigen bevestigd. Een vriendin had de versie van het slachtoffer bevestigd. Zij had verklaard dat de Harkemaster zijn nicht met gebalde vuist in het gezicht had geslagen.

'Hele duidelijke verklaring'

Later had de vrouw bij de politie gemeld dat ze haar verklaring in wilde trekken. Op de zitting werd ze nogmaals als getuige gehoord. Ze zei dat ze zich niet veel meer kon herinneren, wat ze had verklaard zou ze van het slachtoffer hebben gehoord. “Bijzonder” vond rechter Klaas Bunk het, dat de vrouw eerst een “hele duidelijke verklaring” had afgelegd en daar op terug was gekomen.

Teveel twijfel

Officier van justitie Margreeth Meijer moest vaststellen of de klap - met de elleboog - opzettelijk was, of dat er sprake was van reactie op het slaan met het glas. Meijer kwam tot de conclusie dat ze teveel twijfelde en dat het niet uit te sluiten viel dat de verdachte een afwerende beweging had gemaakt. De rechter kwam tot dezelfde slotsom, hij sprak de Harkemaster vrij. Hij heeft op zijn beurt aangifte tegen zijn nicht gedaan van mishandeling.