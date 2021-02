Drankrijder was mobieltje vergeten

di 02 februari 2021 11.45 uur

LEEUWARDEN - Ruim een maand nadat hij was veroordeeld voor het in brand steken van zijn eigen auto, waarna hij was weggelopen, was een inwoner van De Veenhoop (44) weer in aanraking met de politie gekomen. Deze keer zat hij met veel teveel drank op achter het stuur. Dinsdag moest de man voor de rechter verschijnen.

Auto in brand gestoken

Op 15 mei vorig jaar kreeg de verdachte van de politierechter een voorwaardelijke werkstraf, voor het opzettelijk in brand steken van zijn auto, op 4 augustus 2018 op de Burgumerdaam in Burgum. Even daarvoor was de man tegen een paal gereden. Op 26 juni vorig jaar zag de politie hem weer door Burgum rijden.

'Heel veel koud bier'

Hij moest blazen. Daar kwam een alcoholpercentage uit dat vijf keer hoger was dan toegestaan. Tegen de politie zei dat verdachte dat hij "heel veel koud bier" had gedronken. Hij was naar eigen zeggen in de auto gestapt omdat zijn telefoon nog in Burgum lag. Vanwege "familiekwesties" moet hij zijn mobieltje altijd bij zich hebben.

'Pure paniek'

"Dat was de enige reden om de auto te stappen. Ik moest en zou mijn telefoon hebben. Het is pure paniek geweest", zei de man tegen de politierechter. Op de vraag of hij nagedacht over de gevolgen die zo’n drankritje zou kunnen hebben, antwoordde de verdachte dat hij zijn auto heeft verkocht.

Lesje geleerd

Hij zei dat hij zijn lesje geleerd heeft. "Ik neem mijn telefoon nooit meer mee, ik ga nergens meer heen". Hij is in een ver verleden - 1998 en 2003 - ook veroordeeld voor rijden met drank op. In 2006 kreeg hij 21 maanden rijontzegging, na een ongeval waarbij ook drank in in het spel was.

Werkstraf van 50 uur

Nadat hij in juni was aangehouden is hij zijn rijbewijs zes maanden kwijt geweest. De rechter legde een onvoorwaardelijke rijontzegging op van zes maanden, plus acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Verder kreeg de verdachte een werkstraf van 50 uur. De voorwaardelijke werkstraf van 40 uur die hij vorig jaar opgelegd kreeg, moet hij alsnog uitvoeren.