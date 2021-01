Douwe Hiemstra geïnstalleerd als raadslid CDA

do 21 januari 2021 10.00 uur

DRACHTEN - Douwe Hiemstra uit Nijega is dinsdagavond officieel als raadslid voor het CDA in Smallingerland geïnstalleerd. Burgemeester Jan Rijpstra nam hem in een verder lege raadszaal de eed af. Hiemstra was speciaal voor de ceremonie naar het gemeentehuis in Drachten gekomen. Vanwege de coronaregels volgden andere raadsleden de procedure via een online vergaderprogramma vanuit huis of een andere locatie.

Hiemstra is de opvolger van Hans Doddema, die scherpe kritiek op de politieke gang van zaken in Smallingerland heeft. Onder andere het "chronische gebrek aan visie" op bestuurlijk vlak en het feit dat zijn inzet geen verandering teweegbracht, leidde er toe dat Doddema voortijdig stopte. Douwe Hiemstra was al eerder raadslid voor het CDA in Smallingerland. In 2014 werd hij met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Ook is hij als fractiemedewerker nauw bij de dagelijkse gang van zaken in de gemeentelijke politiek betrokken.