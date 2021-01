Spelen in het online casino, hoe betrouwbaar is het?

vr 15 januari 2021 15.55 uur

LEEUWARDEN - Steeds meer mensen kiezen ervoor om een spelletje te spelen in een van de vele online casino's. Nu de fysieke casino's dicht zijn is dat op het moment de enige manier om een kansspel te spelen. Er is online ontzettend veel aanbod op het gebied van casino's. Hartstikke leuk natuurlijk, maar hoe betrouwbaar zijn online casino's? Op het moment worden deze nog niet streng gecontroleerd door de Nederlandse overheid. Niet alle online casino's zijn dus erg betrouwbaar. Hoe scheid je het kaf van het koren?

Beste online casino sites

Welke online casino's zijn betrouwbaar en welke kun je het best vermijden? Allereerst het is belangrijk dat de website professioneel oogt. Wanneer een website niet goed functioneert, dan is deze vaak met een klein budget gemaakt en heb je te maken met een onbetrouwbaar online casino. Wat is dan de beste casino site? Lucky Days Casino en Spinia Casino staan in elk geval bekend betrouwbaar te zijn. Hier heb je eerlijke partijen te maken en weet je dat er niet met de spelletjes gesjoemeld wordt.

Wat kun je spelen in een online casino?

In principe kun je in een online casino dezelfde kansspelen spelen als in een fysiek casino. Er zijn zelfs 'live tafels' waar je blackjack kunt spelen en roulette spelen. Ook het spelen van fruitautomaten is mogelijk en bij sommige aanbieders kun je zelfs pokeren.

Houd jezelf in de hand

Wel ervaren sommige mensen dat ze sneller geld uitgeven in een online casino dan in een echt casino. Omdat je de chips niet letterlijk vasthebt, gaat het soms sneller dan je door hebt. Het is dus belangrijk om jezelf in de hand te houden en niet gaat spelen met geld dat je eigenlijk niet kunt missen. Alleen dan kun je een geweldige avond hebben in het online casino!