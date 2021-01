Twee keer vrijspraak voor identieke inbraken

vr 15 januari 2021 14.45 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige Leeuwarder is vrijdag vrijgesproken van betrokkenheid bij een inbraak in een boerderij in Ureterp, op 29 april 2019. De Leeuwarder zou als chauffeur gefungeerd hebben voor de inbrekers. De rechter kwam tot de conclusie dat er in het dossier helemaal geen bewijs zat dat er in de boerderij was ingebroken.

Twee mannen op de oprit

Terwijl de bewoners niet thuis waren, hadden inbrekers het woongedeelte van de boerderij doorzocht. Toen de bewoners terugkwamen, zagen ze wel twee mannen de oprit aflopen. De mannen stapten in een VW Golf en reden weg. Achter het stuur zat een man die voldeed aan het signalement van de verdachte.

Mobiel mast aangestraald

Een agent die in zijn vrije tijd langsreed had het kenteken van de Golf genoteerd. De auto stond op naam van de Leeuwarder. Uit de telefoongegevens bleek dat de mobiel van de Leeuwarder op het tijdstip van de inbraak een mast in de buurt had aangestraald. De Leeuwarder zei dat hij niets met de inbraak te maken had.

Twee telefoons

Hij leende zijn auto wel eens uit aan anderen, namen wilde hij niet noemen. Hij had twee telefoons, waarvan eentje volgens zijn zeggen altijd in de auto bleef liggen. Een kletsverhaal vond de officier van justitie. Volgens de officier was de Leeuwarder ook betrokken geweest bij een inbraak in Zoutkamp, vier dagen voor de inbraak in Ureterp.

Wel de schijn tegen

Bij die inbraak werden twee kluizen weggenomen, die later door magneetvissers uit het riviertje de Potmarge bij Leeuwarden werden opgevist. Ook hier had een getuige een VW Golf zien staan en ook nu zei de Leeuwarder dat hij van niets wist. De man werd van beide feiten vrijgesproken. In alle twee de zaken kwam de rechter tot de conclusie dat de Leeuwarder wel de schijn tegen had, maar dat het bewijs niet overtuigend genoeg was.