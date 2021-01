750 euro boete voor ongeval met dodelijke afloop

do 14 januari 2021 15.30 uur

LEEUWARDEN - Het is vaak moeilijk uit te leggen aan de buitenwereld: dat de kantonrechter een rechtszaak behandelt van een verkeersongeval dat aan een van de betrokkenen het leven heeft gekost. De kantonrechter is er voor relatief 'eenvoudige' zaken, verkeersovertredingen, onaangelijnde honden, door rood rijden.

Geen voorrang verleend

Ook een ongeval met - uiteindelijk - dodelijke afloop kan het gevolg zijn van een verkeersovertreding. Een 36-jarige inwoner van Hurdegaryp zat donderdag tegenover kantonrechter Marc Brinksma. De man had op 22 maart 2019 bij winkelcentrum Fuormanderij bij het afslaan verzuimd om aan een 66-jarige bromfietser uit Burgum voorrang te verlenen.

Zes weken in slaap

De bromfietser botste tegen de auto van de Hurdegarypster en moest zwaargewond afgevoerd worden naar het UMCG in Groningen. De man werd zes weken lang in slaap gehouden maar is uiteindelijk toch aan zijn verwondingen overleden. Hij liet een vrouw en drie kinderen achter. Die zaten donderdag ook in de zaal. De vrouw heeft contact gehad met de Hurdegarypster.

'Een inktzwarte dag'

Zij neemt hem niets kwalijk, de kinderen wel, zo bleek. Zij verweten de man onder meer dat hij zijn excuses nooit aan hen heeft aangeboden. Officier van justitie Riemke van der Zee sprak van "een inktzwarte dag, een dag die alleen maar verliezers kent". Ook de verdachte heeft er nog altijd last van, hij is in therapie geweest. Van der Zee besefte dat de straf die ze ging eisen in geen verhouding stond tot een mensenleven.

Blanco strafblad

"Het is een norm stellen. Het kan je overkomen, maar het mag je niet overkomen", verduidelijkte de officier. Zij eiste een boete van 750 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden. Van der Zee hield er rekening mee dat de Hurdegarypster een blanco strafblad had. De rechter vonniste conform de eis.