Politie zoekt vrouw die buschauffeur bespuugde

wo 13 januari 2021 11.47 uur

GORREDIJK - De politie is op zoek naar een vrouw die een buschauffeur in haar gezicht spuugde. Ze wilde zonder geldig vervoersbewijs reizen en werd daarop niet toegelaten. De politie heeft nu foto's en een video verspreid om de vrouw te vinden.

De vrouw stapte op maandag 14 december in de Hoofdstraat in de bus. Ze gaf aan dat zij een e-ticket vervoersbewijs op haar telefoon had. Na diverse pogingen en zelfs met behulp van de chauffeur lukte het scannen niet omdat de e-ticket waarschijnlijk niet geldig was. Ze werd daarop verzocht om de bus te verlaten. De verdachte werd kwaad en stak haar hoofd achter het 'corona bescherming scherm' van de chauffeur. Vervolgens spuugde ze de chauffeur in haar gezicht en verliet de bus.

De bewakingscamera in de bus maakte opnames van de verdachte. De politie wil graag weten wie zij is. Herkent u deze vrouw of weet u bijvoorbeeld waar zij woont? Geef uw informatie door via de politie tiplijn 0800 6070. Als u anoniem wilt blijven bel dan met de stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.