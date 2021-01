Rode Kruis FryslÃ¢n heeft hulp in de zorg hard nodig

Rode Kruis Fryslân heeft hulp in de zorg hard nodig

Publicatie: zo 10 januari 2021 17.38 uur

SURHUISTERVEEN - Het Rode Kruis Fryslân heeft extra hulp nodig. De organisatie wordt veel gevraagd voor noodhulp in de vorm van vrijwilligers die bereid zijn om hun handen uit de mouwen te steken: "Op dit moment in Friesland ondersteunen wij met vrijwillige hulp 5 zorginstellingen. Dit betekent letterlijk dat er 30 vrijwilligers per dag nodig zijn om deze noodhulp te verlenen. Het is hartverwarmend en soms ontroerend om te zien hoeveel bereidheid er is onder vrijwilligers, maar ook de dankbaarheid van het personeel. Het zorgend personeel is moe en loopt op hun tandvlees."

In de regio ontstaat er nu een tekort bij zorginstelling Suyderhuys in Surhuisterveen en Talmahûs in Feanwâlden. Het Rode Kruis: "Wij hebben meer vrijwilligers nodig om hulp te bieden aan zorginstellingen in heel Friesland."

Wat wordt er gevraagd:

Koffie/thee schenken, aandacht geven aan de bewoners in de vorm van een praatje of een spelletje doen, ondersteuning bieden tijdens de eetmomenten en het zorgpersoneel ondersteunen waar nodig is. Je gaat geen medische handelingen verrichten.

Hoe meld je je aan?

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden als vrijwilliger neem contact op met het Districts Actie Centrum (DAC) van het Rode Kruis in Friesland: dac.friesland@redcross.nl. Of bel met het DAC 06-15166701.