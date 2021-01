Vrouw gewond bij slippartij bij Sumar

Publicatie: zo 10 januari 2021 09.05 uur

SUMAR - Een vrouw is zondagochtend (licht)gewond geraakt bij een ongeval op de Solcamastraat in Sumar. Ze reed richting Klein Zwitserland toen ze op een zeker moment in de slip raakte. Ze eindigde met haar voertuig in de sloot.

De hulpdiensten werden omstreeks 8.00 uur opgeroepen. De politie en een ambulance zijn ter plaatse gekomen. De vrouw was gewond geraakt aan haar gezicht. Na een eerste behandeling ter plaatse moest ze zich later laten behandelen door de Dokterswacht. Een berger kwam ter plaatse om de auto uit de sloot te takelen.

De Solcamastraat was ten tijde van het ongeval spekglad vanwege ijzel.

