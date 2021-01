Tytsjerksteradiel blundert met Friese taal

Publicatie: za 09 januari 2021 16.20 uur

BURGUM - Hoewel de Friese taal in Tytsjerksteradiel hoog in het vaandel staat, is er iets niet goed gegaan met het maken van teksten op de nieuwe bordjes in het Wetter- en Willepark. De bordjes zijn allemaal Friestalig en staan sinds enkele weken in het park.

In korte tijd zag een Burgumer een tiental fouten op de twee bordjes op dezelfde paal. Hij hoefde niet met naam in het nieuws maar hij schrok zich wel een hoedje. "Stel je foar at sa'n flater yn it Nederlânsk makke wurdt, dan falt eltsenien it op. As Fries fiel ik my sa net serieus naam mei sokke flaters op in iepenbier boerd. Dit sjochtst elke dei wer ast der delrinst...."

De FNP gaat tijdens de komende raadsvergadering vragen stellen over de kwestie: "De FNP Fraksje is der mei ynnaam dat de gemeente it Frysk ek op en by de dyk brûkt! Oer de stavering sille wy yn de kommende ried fragen stelle. De kosten sille wol tafalle, in nije foly der oer en klear is't.” zo laat Piet Reitsma van de FNP deze site weten.

Onderwijs en taal-gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân laat in een reactie weten: "Dizze plaat is in goed idee mar de útfiering kin better. Sels meitsje ik ek wolris flaterkes & dêrom binne Stavering-apps & oare digitale helpmiddels sa hândich. As provinsje sjogge wy dat dy o-sa nedich binne!"

In het fotonieuws (klik op foto) een visual met alle fouten die deze site zijn aangedragen.

FOTONIEUWS