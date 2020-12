Clubs positief over nieuw plan Tolhuispark

Publicatie: ma 28 december 2020 17.31 uur

DOKKUM - Recente gesprekken tussen gemeente, KV De Granaet, Be Quick Dokkum, Hockey Club Dokkum en Tennisclub Dokkum hebben geleid tot een nieuw schetsontwerp voor de inrichting van het Tolhuispark. Alle betrokkenen zijn positief over het plan dat de gemeente sindskort via haar website heeft gepubliceerd. Het plan wordt door het college van B&W voorgelegd ter besluitvorming aan de gemeenteraad in januari.

De ambitie voor sportconcentratie is er lang vanuit de gemeente en er wordt al jaren met de betrokken sportverenigingen gesproken over de invulling. Het is nu gelukt een plan vorm te geven dat kan rekenen op draagvlak bij alle betrokken sportverenigingen en Dockinga College.

In het plan wordt het zuidelijke deel (met velden en complex van Be Quick Dokkum) in tact gehouden. Aan de westzijde is een gecombineerd hockey- en korfbalveld gesitueerd voor Hockeyclub Dokkum en KV De Granaet. Aangrenzend komen de banen van Tennisclub Dokkum, die club die nu op het Harddraverspark is gevestigd. Deze drie verenigingen gaan in het plan gebruik maken van een gezamenlijk gebouw. Tevens komt het zo gewenste extra voetbalveld voor Be Quick dat ook voor evenementen gebruikt gaat worden. Het karakter van het park met veel groen en blauw blijft behouden en wordt waar het kan versterkt.

Er is bij de verenigingen echt behoefte aan duidelijkheid. Het jarenlange overleg om te komen tot sportconcentratie gaat binnenkort zijn tol eisen. Door de onzekere situatie dreigt er negatieve spiraal te komen. De Tennisclub Dokkum heeft door de jarenlange onzekerheid te maken met desinvesteringen en een oplopende achterstand in onderhoud. Hockeyclub Dokkum kan momenteel met haar ruim 200 leden geen competitiewedstrijden spelen en KV De Granaet mist met de huidige tijdelijke faciliteiten veel inkomsten en mogelijkheden zich te ontwikkelen. Ook Be Quick Dokkum heeft door de omvang van haar club groeiruimte nodig.

Debat op 7 januari

De verenigingen zien de nu opgestelde ontwikkelschets als een afsluiting van een jarenlang lopend dossier. De gemeente Noardeast-Fryslân en de betrokken verenigingen van het Tolhuispark zijn al sinds 2016 intensief met overleg en schetsen en dergelijke bezig. De verenigingen op het Tolhuispark vertegenwoordigen samen zo’n 1500 sporters en daarbij een nog grotere achterban. Velen van hen zullen op 7 januari met veel interesse het debat van de gemeenteraad gaan volgen, waarna uiteindelijk op 21 januari een besluit zal vallen over de sportconcentratie.