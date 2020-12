Overvaller maakte geld buit bij 70-jarige vrouw

Publicatie: wo 16 december 2020 12.13 uur

BROEKSTERWâLD - Een 70-jarige vrouw werd dinsdagavond het slachtoffer van een overval in haar huis aan de Patrimoniumwei in Broeksterwâld. Bij de gewapende overval, die tussen 19.00 uur en 19.30 uur plaatsvond, werd geld buitgemaakt.

De vrouw hoorde eerst gerommel aan de achterdeur. Kort daarna werd er bij de voordeur aangebeld. Toen ze de deur open deed, stond daar een man met een bivakmuts op zijn hoofd en een wapen in zijn hand. Hij eiste geld. De vrouw liep daarop de woning in. De man liep achter haar aan. Nadat hij geld kreeg verliet de man de woning weer. De vrouw raakte bij dit misdrijf niet gewond.

Er werd door de politie een buurtonderzoek gedaan en medewerkers van de forensische opsporing stelden ter plaatse een onderzoek in en probeerden sporen veilig te stellen. Het onderzoek ligt nu bij de recherche.

De politie zette die avond ook een Burgernetmelding in, met het verzoek aan de inwoners van Broeksterwâld om uit te kijken naar een getinte man met een klein postuur en donkere kleding aan op een fiets.

Het onderzoek is ondertussen volop bezig. De recherche is op zoek naar mensen die omstreeks het tijdstip van de woningoverval iets gehoord of gezien hebben in de buurt van de Patrimoniumwei en de omgeving daarvan in Broeksterwâld, wat te maken kan hebben met de woningoverval.