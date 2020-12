Overval op woning in BroeksterwÃ¢ld

Overval op woning in Broeksterwâld

Publicatie: di 15 december 2020 20.36 uur

BROEKSTERWâLD - De politie werd dinsdagavond gealarmeerd voor een woningoverval aan de Patrimoniumwei in Broeksterwâld. Meerdere eenheden zijn met spoed ter plaatse gekomen. Een bewoner was omstreeks 19.15 uur overvallen.

Een bewoner zou overvallen zijn door een man met een bivakmuts. De politie heeft na aankomst gelijk een zoekslag in de omgeving gedaan. Ook is er een buurtonderzoek opgestart en kwamen agenten van de forensische opsporing ter plaatse om onderzoek in de woning en omgeving te doen.

Via Burgernet werden omwonenden opgeroepen om uit te kijken naar de overvaller. Dit betreft een getinte man met donkere kleding. Hij had een klein postuur en was op de fiets. De man droeg een bivakmuts en was 1.65 tot 1.75 meter lang en had een smal postuur. Deelnemers worden opgeroepen om 112 te bellen als ze informatie hebben.

Meer informatie is nog niet bekend.

FOTONIEUWS